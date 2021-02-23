محافظ مطروح: تنظيم معرض منتجات الشباب والجمعيات الأهلية 18 مارس

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم المعرض التاسع لبيع منتجات الشباب والجمعيات الأهلية وأصحاب المشروعات الصغيرة والسيدات المعيلات، في الفترة من 18 حتى 20 مارس المقبل.وأوضح شعيب، أن المعرض تحت عنوان "بسمتها عيد" بالتزامن مع عيد الأم واليوم العالمي للمرأة؛ في إطار اهتمام المحافظة فتح مزيد من منافذ تسويق منتجات الشباب من المنتجات البيئية واليدوية والتيسير عليهم دون تحمل العارضين أي مقابل مادى لمساعدة الشباب والمرأة المعيلة على تسويق منتجاتهم للمواطنين بأسعار مناسبة وتحقيق عائد ربحي لهم.وأكد محافظ مطروح على مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا خلال إقامة المعرض.وأشار إلى أن الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة والمشرفة على تنفيذ المعرض تتلقى طلبات الراغبين في الاشتراك بمعرض بيع منتجات الشباب والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية، فعلى الراغبين في الاشتراك التوجه لإدارة السياحة والمصايف بديوان عام المحافظة.وتابع أن المعارض السابقة حققت نجاحًا وإقبالًا كبيرًا من المواطنين نظرا لتنوع منتجاته ومناسبة أسعاره للجميع.