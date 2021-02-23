محاضرة حول أثر الحضارة المصرية على اليونانية بـ«الأعلى للثقافة» غدا
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:44 م
آلاء حسنطباعة
تنظم لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور جمال شقرة، محاضرة بعنوان "أثر الحضارة المصرية على الحضارة اليونانية"، وذلك في تمام الثانية عشرة من ظهر غد الأربعاء، بقاعة المجلس، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
يلقي المحاضرة الدكتور محمد عبد الغني، أستاذ التاريخ القديم والحضارة اليونانية والرومانية جامعة الإسكندرية، وتديرها الدكتورة علا العجيزي، أستاذة اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
يلقي المحاضرة الدكتور محمد عبد الغني، أستاذ التاريخ القديم والحضارة اليونانية والرومانية جامعة الإسكندرية، وتديرها الدكتورة علا العجيزي، أستاذة اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك من خلال الرابط التالي: اضغط هنا