سفير الفلبين بالقاهرة: نتطلع للتعاون مع دمياط في صناعة الأثاث

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، سفير دولة الفلبين بالقاهرة، سولبيشيو كونفيادو، والوفد المرافق له، إذ تناول اللقاء بحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف المجالات وأيضًا توطيد العلاقات الثنائية.وأعربت المحافظ عن سعادتها بزيارة سفير دولة الفلبين لمحافظة دمياط، والتى تعكس الروابط الأصيلة والطيبة بين دولتى مصر والفلبين، كما استعرضت أبرز الصناعات التى تشتهر بها المحافظة كصناعات الأثاث والحلويات والسفن والألبان ومهنة الصيد، وكذلك الإنجازات والمشروعات التى تشهدها دمياط خلال الفترة الحالية، أهمها مدينة دمياط للأثاث التي افتتاحها رئيس الجمهورية في ديسمبر ٢٠١٩.وتناول اللقاء أيضًا الحديث حول عدد من الملفات التى تهدف إلى دعم العلاقات الثنائية بصناعتى الأثاث والاسماك وتبادل الخبرات فى هذين المجالين، من خلال تدريب أبناء دمياط على مجالات صناعة الأسماك واستخدام أخشاب البامبو فى صناعة الأثاث.ومن جانبه، أعرب سفير الفلبين عن بالغ سعادته لزيارته محافظة دمياط، معربا أيضًا عن خالص أمتنانه وسعادته لحسن الاستقبال، كما أكد تطلعه إلى تحقيق التعاون المشترك بين الفلبين ودمياط خاصة في قطاعي صناعتي الأثاث والأسماك، مشيرًا الى حرص دولته على توطيد الروابط مع الدولة المصرية التى تشهد إنجازات ومشروعات عملاقة.وأكد السفير أنه سيجرى زيارة إلى مدينة دمياط للأثاث، عقب اللقاء وذلك للبدء في وضع رؤية محددة لمد جسور التواصل بهذا الملف.وفى ختام اللقاء، تسلمت الدكتورة منال عوض، من السفير كونفيادو هدية تذكارية من دولة الفلبين، كما منحته درع المحافظة، إذ أعربت مجددًا عن ترحيبها بزيارته الأولى لدمياط.