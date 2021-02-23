رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سفير الفلبين بالقاهرة: نتطلع للتعاون مع دمياط في صناعة الأثاث

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:12 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
طباعة
استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، سفير دولة الفلبين بالقاهرة، سولبيشيو كونفيادو، والوفد المرافق له، إذ تناول اللقاء بحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف المجالات وأيضًا توطيد العلاقات الثنائية.

وأعربت المحافظ عن سعادتها بزيارة سفير دولة الفلبين لمحافظة دمياط، والتى تعكس الروابط الأصيلة والطيبة بين دولتى مصر والفلبين، كما استعرضت أبرز الصناعات التى تشتهر بها المحافظة كصناعات الأثاث والحلويات والسفن والألبان ومهنة الصيد، وكذلك الإنجازات والمشروعات التى تشهدها دمياط خلال الفترة الحالية، أهمها مدينة دمياط للأثاث التي افتتاحها رئيس الجمهورية في ديسمبر ٢٠١٩.

وتناول اللقاء أيضًا الحديث حول عدد من الملفات التى تهدف إلى دعم العلاقات الثنائية بصناعتى الأثاث والاسماك وتبادل الخبرات فى هذين المجالين، من خلال تدريب أبناء دمياط على مجالات صناعة الأسماك واستخدام أخشاب البامبو فى صناعة الأثاث.

ومن جانبه، أعرب سفير الفلبين عن بالغ سعادته لزيارته محافظة دمياط، معربا أيضًا عن خالص أمتنانه وسعادته لحسن الاستقبال، كما أكد تطلعه إلى تحقيق التعاون المشترك بين الفلبين ودمياط خاصة في قطاعي صناعتي الأثاث والأسماك، مشيرًا الى حرص دولته على توطيد الروابط مع الدولة المصرية التى تشهد إنجازات ومشروعات عملاقة.

وأكد السفير أنه سيجرى زيارة إلى مدينة دمياط للأثاث، عقب اللقاء وذلك للبدء في وضع رؤية محددة لمد جسور التواصل بهذا الملف.

وفى ختام اللقاء، تسلمت الدكتورة منال عوض، من السفير كونفيادو هدية تذكارية من دولة الفلبين، كما منحته درع المحافظة، إذ أعربت مجددًا عن ترحيبها بزيارته الأولى لدمياط.

موضوعات متعلقة

تحميل نماذج استرشادية لامتحان للصف الخامس الابتدائي 2021

تفاصيل قرار نقل تبعية الأصول العلاجية لمنشآت إلى «الرعاية الصحية»

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

غرق مركبين بـ19 مواطنا في بحيرة مريوط بالإسكندرية

الصور

image description

سفير الفلبين بالقاهرة: نتطلع للتعاون مع دمياط في صناعة الأثاث

image description

جامعة أسيوط ثاني بطولة الجامعات للشطرنج طالبات

image description

محافظ أسيوط: تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي للتأكد من توافر علاجات كورونا

image description

حريق عقار بسبب البرق فى دمياط

الأكثر قراءة

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ماليزيا تفتتح أول معمل اختبارات الأمن السيبراني

رابط استخراج وتحديث بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وكيفية التظلم

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 5 أعوام

كوريا الجنوبية تطلب من شركات الطيران فحص محركات طائرات بوينج 777

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

محاضرة حول أثر الحضارة المصرية على اليونانية بـ«الأعلى للثقافة» غدا

«إنكارناثيون أريناس» ضيف معهد ثربانتس الإسباني..غدا

قصة صورة لـ «هيكل» أثناء تغطيته أحداث حرب فلسطين

مجلة الرسالة تعيد طباعة عددها الأول