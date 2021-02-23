«اقتصادية قناة السويس»: 28 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

كشف المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، عن أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 28 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 أخرى سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن حاويات.ووفق بيان للهيئة، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة أخرى بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتي حاويات وأخرى بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.