«جوته» يطلق سلسلة فعاليات «30-5 أدب» لدعم شباب الكتاب

أطلق معهد جوته الألماني سلسلة فعاليات بعنوان "30-5 أدب" تتيح منصة للأدباء لمشاركة أفكارهم الأولى ومشاريعهم الصادرة حديثا في المشهد الأدبي المصري.تستضيف المنصة في كل فعالية أدباء وأديبات من مصر نشروا حديثا أعمالا أولى تستحق الاهتمام وتسيلط مزيد من الضوء عليها. في 30 دقيقة يقرأ الكتاب نصوصا من الكتاب ويجاوب عن أسئلة تخص مشواره الأدبي وفكرة وموضوع الكتاب والخلفية الأدبية للكتاب.من خلال تلك الصفحات الخمسة، يلقي الضيف الضوء على أكثر الأجزاء المهمة في العمل محل النقاش، وأكثرها إثارة لردود الفعل. يوجه مدير النقاش أسئلة عن العمل بشكل خاص، أو عن خلفية وأسلوب الكاتب.تعقد الفعالية كل أسبوعين يوم الثلاثاء عبر منصة زووم وتبث مباشرة عبر صفحة المعهد على الفيسبوك. تعقد الفعالية باللغة العربية، وضيف أول فعالية هو "شارل عقل"، متحدثا عن كتابه "أحمر لارنج"، وهو كاتب ويعمل بمجال ادارة الفنون، درس الهندسة المعمارية، ثم عمل لعدة سنوات في مجال الإدارة الثقافية بالقاهرة، كتب عقل كذلك عددا من الأفلام القصيرة والبودكاست في مجال الكتابة الأدبية قام عقل بتجريب عدة وسائط وأنواع أدبية، أصدر كتابه الأول "غذاء للقبطي" عام 2017 عن دار نشر الكتبخان، وشارك في كتاب بحثي بعنوان "الهامشيون 2" إصدار الكتبخان عام 2019، وأصدر كتابه "أحمر لارنج" عن دار الكرمة 2020، ويعد كتابا توثيقيا لفرقة موسيقية خيالية، وأخيرا أصدر عقل رواية مصورة بعنوان "قنديل الجو" مع دار الكرمة 2020.