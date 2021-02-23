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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المركز القومي للسينما يفتتح نادي سينما بورسعيد السبت المقبل

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:09 م
نادي سينما بورسعيد
نادي سينما بورسعيد
حسن أمين
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يفتتح المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، نادي سينما بورسعيد بالتعاون مع محافظة بورسعيد، وذلك يوم السبت القادم الموافق 27 فبراير الجاري، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

يأتي ذلك في إطار سعي المركز القومي للسينما للاهتمام بنشر الثقافة السينمائية بمختلف محافظات مصر، وإيمانا من المركز بضرورة دعم الشباب السينمائيين من خلال عرض أفلامهم للجمهور.

من جانبه قال رئيس المركز القومي للسينما، إن اختيار إقامة النادي بمحافظة بورسعيد، يأتي تزامنا مع اختيارها عاصمة للثقافة المصرية هذا العام 2021.

و من المقرر أن تقام فعاليات النادي بالمركز الثقافي ببورسعيد، السبت الرابع من كل شهر، على أن تفتتح الفعاليات بعرض الفيلم التسجيلي القصير "آخر من يغادر ريو" للمخرج أسامة عياد، والفيلم الروائي "مستكة وريحان" للمخرجة دينا عبدالسلام، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر، مع مخرجي الفيلمين للمناقشة مع الجمهور.

جدير بالذكر أن نادي سينما بورسعيد، يشرف عليه فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر، وتقام فعالياته باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض، والدعوة عامه للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

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