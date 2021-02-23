اقتصادي: توجه لتعظيم الاستفادة من المشروعات الصغيرة فى تقليل الاستيراد

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هي مبادرة من عديد من المبادرات المستمرة لتوفير التمويل اللازم للقطاع، فضلًا عن العمل على زيادة حجم مشاركتها داخل الاقتصاد المحلي.وأضاف الإدريسي، في تصريح لـ"الدستور"، أن هناك توجه لتعظيم الاستفادة من المشروعات الصغيرة فى تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وتقليل معدلات البطالة، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وغيرها من العوائد الإيجابية للاقتصاد المصري.وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة تسعى لتذليل كافة العقبات سواء التمويل أو الإجراءات والتراخيص أو عن طريق تدشين المجمعات الصناعية وغيرها من الجهود التى تقوم بها، لإيمانها بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وكان البنك المركزي قد قرر أمس إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة.