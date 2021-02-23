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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تفتتح 4 سجلات للأحوال المدنية وتمدد ساعات العمل في 3

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:41 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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قالت وزارة الداخلية: إنه في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، واستكمالًا لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من تمديد العمل في 7 سجلات على مستوى الجمهورية حتى الساعة 9 مساءً.

كما تم تخصيص مكتب لكبار السن وذوى القدرات الخاصة بديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالقاهرة، وتقرر تمديد ساعات العمل في بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية، لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءً تيسيرًا على المواطنين، وذلك على النحو التالي:

• مركز إصدار البحيرة بدمنهور بمحافظة البحيرة.

• مركز إصدار الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية.

• سجل مدني أول كفرالشيخ بمحافظة كفرالشيخ.

فضلًا عن افتتاح السجلات التالية اعتبارًا من السبت الموافق 27-2-2021 وهي:

• سجل مدني سماحة الفرعي بمحافظة الدقهلية.

• سجل مدني الجنوب 2 بمحافظة بورسعيد.

• سجل مدني ثالث العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

• سجل مدني ميرا الفرعي بمحافظة أسيوط.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية، بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.

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