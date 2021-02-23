حكمة رئيس مجلس وزعيم أغلبية مميز.. أبرز ظواهر البرلمان خلال 40 يوما

أفرزت الممارسة البرلمانية لمجلس النواب بعد 40 يوما من العمل البرلماني لمجلس النواب، عن العديد من الظواهر البرلمانية الهامة، وتعد الظاهرة الأبرز متمثلة في زعيم الأغلبية الجديد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وعلى الرغم من حداثة العمل البرلماني للنائب والتي لم تتعدي فصلا تشريعيا سابقا، إلا أننا أمام ظاهرة لزعيم أغلبية جديد يختلف تماما عن سابقيه، حيث اتخذ من المواجهة أسلوبا سواء مع الحكومة أو مع المعارضة، وأن تكون للصالح العام ولدعم الدولة المصرية والمواطن المصري.مع انطلاق العمل البرلماني للفصل التشريعي الجديد، تم اختيار أشرف رشاد الشريف، زعيما للأغلبية ورئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلا أنه واجه تحديات كبيرة واستطاع أن يتخطاها تاركًا رسالة قوية مفدها أننا امام زعيم اغلبية جديدة وباسلوب جديد خاصة وان المجلس الحالي بدأ عمله البرلماني بالرقابة على الحكومة والاستماع لبيان من رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم بيانات أخرى من وزراء الحكومة، وبالتالي كانت هناك مواجهات برلمانية حكومية.وبدا جاليا أن زعيم الأغلبية لم يأتي تحت قبة المجلس للدفاع عن الحكومة لمجرد الدفاع أو كبح جماح المعارضة، وأن يكون عصا الحكومة الغليظة ضدها، بل انه اول من انتقد الحكومة وشن هجوما شديدا على المخالفات المالية والإدارية في بعض الجهات الحكومية وعلى رأسها الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، في تعقيب على بيان وزير الإسكان.كما هاجم رشاد سياسة التعيين في بعض المؤسسات والشركات التي تتنافي مع القانون والدستور، وانتقد وبشدة سياسة وزارة المالية في المجال التشريعي، مؤكدا أنها تضع البرلمان في حرج."زعيم الأغلبية" كان القاطرة التي جرت كافة أحزاب المعارضة والأقلية على السواء في مظاهرة حب ودعم لأسر الشهداء والمصابين للعمليات الحربية والأمنية والإرهابية من خلال إعلانه بالتبرع بنصف مكافأت النواب عن حزب مستقبل وطن الشهرية لصالح صندوق دعم أسر الشهداء والمصابين.الظاهرة الثانية، هي أننا أمام فصل تشريعي مختلف بدأ بقوة في ممارسة دور رقابي كبير لم يسبق القيام به، ووضح للجميع أن الحكومة أصبحت في مرمى نيران النواب بعد فترة طويلة من الثبات، ونال بعض الوزراء هجوما شديدا من النواب وصل حد الاتهامات بالتربح وشغل أكثر من منصب، كما حال أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، وباتت بيانات الوزراء في كثير من الأحيان لائحة اتهامات ضدهم.الظاهرة الثالثة، هي أننا أمام إدارة قوية لفصل تشريعي جديد، منضبطة تفتح أعمال الجلسة في الحادية عشر صباحا، وتقود العمل البرلماني بحكمة وحنكة وقوة إذا لزم الأمر، ممثلة في المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، والذي يتواجد على المنصة في الوقت المحدد لبدأ أعمال الجلسة، وبات الالتزام صبغة واضحة ليس هذا فقط بل أنه أفسح المجال للعديد من الأراء.