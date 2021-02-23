«الشافعي»: الشركات الناشئة والصغيرة هى مستقبل حركة الاقتصاد

قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الشركات الناشئة والصغيرة تعتبر مستقبل حركة الاقتصاد العالمي، فهي تمثل تقريبا 60% من قوام الاقتصاد، مشيرًا إلى أن مصر تدرك ذلك جيدًا، لذلك يسعي البنك المركزي إلي زيادة التمويلات لهذا النوع من الشركات والأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.وأضاف «الشافعي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، «خاصة أن بعض هذه المشروعات عجزت في الحصول على خدمات تمويلية خلال أزمة فيروس كورونا وقبلها أيضا بسبب بعض التعقيدات والبيروقراطية في النظام المصرفي الاقتصاديات الأكبر في العالم عملت على تنمية الشركات الصناعية منها، وذلك لأن المناخ العالمي والاتجاه السائد لدى أغلب الدول هو دعم الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بصفة عامة، لأنها يمكن أن تقود الدول نحو القمة الاقتصادية ولدينا الصين مثال على ذلك».وأكد أن «الدولة تسعي بكل قوة لدعم الصناعات والشركات الناشئة والصغيرة في كافة القطاعات خاصة الإنتاجية منها، لأن هذه الكيانات هي التي لها قدرة على استيعاب أكبر للعمالة وكذلك توفير وظائف جديدة مباشرة وغير مباشرة وكذلك يمكن من خلالها توفير خدمات وإنتاج جديد في السوق، وهذا من شأنه أن يؤدى لتقليل الاستيراد ومن ثم ضبط الميزان التجاري للدولة، وكذلك المساهمة في زيادة النشاط الإنتاجي وهذا يعني زيادة أكبر فيما يتعلق بالنتاج المحلي القومي الإجمالي».ولفت إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويهدف إلي تسهيل مناخ عمل هذه الشركات ووضع نظام تشريعي ضريبي مبسط لهم وتوجيه الدعم لهذه الكيانات الناشئة، مع خطوات مثل توجه البنك المركزي حاليًا لزيادة الدعم والتمويل للصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأشار إلى أن «هناك تحديات تواجه الكيانات الصغيرة والشركات والمشروعات الناشئة تحتاج مزيد من الاهتمام فيما يتعلق بإشراكها في الاقتصاد، فقد تعاني من منافسة غير عادلة مع الشركات الكبيرة، الأمر الذي يخلق تحدي كبير لها، وبالنسبة للشركات الناشئة الصغيرة والصناعات الصغيرة فهي تحتاج إلي جمعها في كيانات مثل المجمعات الصناعية الجديدة لتوطينها وإدخالها في المنظومة الرسمية».ونوه بأن «الشركات الناشئة الصغيرة في حاجة إلى مزيد من الدعم المالي، وإيجاد بدائل تمويلية خاصة بها بعيدًا عن نظم الاقتراض التقليدية الأكثر تعقيدًا الآن، لذلك يمكن عمل مبادرات تمويلية لها في ظل سيولة مالية كبيرة».ويذكر أن أصدر البنك المركزي تعديلات على مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمنت إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من 20%- 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات.