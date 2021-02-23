سيارة طائشة تحطم أخرى وتصيب 4 من المارة في المنوفية

تسببت سيارة طائشة في إثارة حالة من الفوضى والهلع بمنطقة مسجد الروضة المحمدية بمدينة الباجور، بمحافظة المنوفية، وذلك بعد تحطيمها سيارة أخرى و2 توكتوك بالإضافة لصدم 4 أشخاص من المارة، طبقًا لروايات لشهود عيان.وأضاف شهود العيان، أن السيارة الملاكي كانت مسرعة واختلت عجلة القيادة في يد السائق، واصطدم بسيارة و2 توكتوك وبعض المارة محدثًا الإصابات، وانصرف أصحاب التوكتوك من الحادث خشية تعرض المركبة للحجز وخاصة أنه غير مرخص لها بالسير داخل المدن.وأكد مصدر بمجلس مدينة الباجور، نقل المصابين الأربعة لمستشفى شبين الكوم التعليمي لتلقي العلاج المناسب وإجراء الفحوصات الطبية، وانتقل إلى موقع الحادث رئيس مدينة الباجور، ورئيس وحدة مرور الباجور، وقيادات أمنية من مركز شرطة الباجور لمعاينة موقع الحادث وسماع شهادة الشهود.