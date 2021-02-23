تسعير خام دبي لشهر مايو بخصم 0.15 دولار للبرميل عن العماني

قالت دائرة شؤون النفط بحكومة دبي اليوم الثلاثاء إن دبي حددت الفارق الرسمي لخام الإمارة إلى العقود الآجلة للخام العماني لشهر مايوعند خصم 0.15 دولار للبرميل.يطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم مايو أيار في نهاية مارس لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل مايو.