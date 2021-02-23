رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«جامعة مصر» تتعاون مع ««جنوا» الإيطالية لتدريب أطباء الأسنان

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:56 ص
طب أسنان جامعة مصر
طب أسنان جامعة مصر
طباعة
استقبلت كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مجموعة من أساتذة جامعة جنوا الإيطالية وذلك في إطار بروتوكول التعاون "المصري - الإيطالي" بين الجامعتين وتحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبإشراف الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة.

وصرحت الدكتورة هالة المنوفي، وكيل طب أسنان جامعة مصر ومدير برنامج الزمالة الإيطالية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بأن كلية طب الأسنان بالجامعة استقبلت مجموعة من أساتذة جامعة جنوا الإيطالية وعلى رأسهم الدكتور ستيفانو بنيديشنتي، عميد كلية طب الفم والأسنان، والدكتور فرانشيسكو مانكوني، وذلك للترتيب لعقد الامتحان النظري النهائي للدفعة السابعة في زمالة تطبيقات الليزر بالاشتراك مع نخبة من أساتذة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأضافت المنوفي أن اللقاء مع الجانب الإيطالي تم بالاشتراك مع نخبة من الأساتذة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من بينهم الدكتور علي سعفان المستشار العلمي لمركز تطبيقات الليزر بالجامعة ومدير برنامج التعليم المستمر والدكتور نجلاء شوقي الأستاذ بالمركز ومدير وحدة الليزر بكلية طب أسنان جامعة الازهر بنات.

وقد تضمنت الاجتماعات تقديم عرض قام به المشتركون في الزمالة للحالات الإكلينيكية التي تم إنجازها أثناء السنة الدراسية والتي حازت على إعجاب الجانب الإيطالي، حيث أشاد الدكتور جهاد حبلي منسق جامعة جنوا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتميز زمالة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ببرنامجها التدريبي المكثف والذي يتم على المرضى التي تتردد على المستشفى التعليمي مما يكسب المشتركين مهارات تقنية وعملية عالية تميزهم عن أقرانهم في نفس البرامج في الشرق الأوسط.

وفى هذا السياق أكدت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن هذا النشاط تم وفق خطة متكاملة تقوم الحامعة بتنفيذها من أحل دعم الانفتاح على العالم وفق بروتوكولات تعاون مع كبرى الجامعات فى العالم من أجل تقديم مستوى متميز من التعليم في مختلف التخصصات.

وأوصحت أن الجانبين المصرى والإيطالي اتفقا على أجندة عمل المرحلة المقبلة والتي ستشهد افتتاح برامج تدريبية جديدة للأطباء لتأهيلهم مهنيا في إطار ما يتطلبه سوق العمل داخل مصر وخارجها، على أن تمنح شهادة معتمدة رسميا من الجانب الإيطالي ويتولى ملف الاعتماد الدكتور إيريني بينينجو المنسق الإداري لبرنامج الزمالة الإيطالية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 23-2-2021

تفاصيل قرار نقل تبعية الأصول العلاجية لمنشآت إلى «الرعاية الصحية»

الصور

image description

سفير الفلبين بالقاهرة: نتطلع للتعاون مع دمياط في صناعة الأثاث

image description

جامعة أسيوط ثاني بطولة الجامعات للشطرنج طالبات

image description

محافظ أسيوط: تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي للتأكد من توافر علاجات كورونا

image description

حريق عقار بسبب البرق فى دمياط

الأكثر قراءة

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ماليزيا تفتتح أول معمل اختبارات الأمن السيبراني

رابط استخراج وتحديث بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وكيفية التظلم

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 5 أعوام

كوريا الجنوبية تطلب من شركات الطيران فحص محركات طائرات بوينج 777

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

محاضرة حول أثر الحضارة المصرية على اليونانية بـ«الأعلى للثقافة» غدا

«إنكارناثيون أريناس» ضيف معهد ثربانتس الإسباني..غدا

مجلة الرسالة تعيد طباعة عددها الأول

الحاج علي: 400 عنوان استعدادًا لمعرض القاهرة للكتاب