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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمرو العاشر»: دعم «المركزي» للمشروعات يجذب الاقتصاد العشوائي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:54 ص
الدكتور سمير عارف
الدكتور سمير عارف
أسماء إبراهيم
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أشاد الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بحزمة التيسيرات المالية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي، بالأمس، بتوفير 117 مليار جنيه كتمويلات إضافية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا بأنها ستخلق رواجا اقتصاديا كبيرا وتساعد على القضاء على الاقتصاد العشوائي وضمه للرسمي.

و ثمّن رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان جهود القيادة السياسية بدعم الصناعة والاستثمار والتى بدأت منذ عام 2015، بمجموعة من المبادرات غير المسبوقة لحث القطاع المصرفى على توفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مدعمة، وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات وأبرزها مبادرة الـ 500 مليار جنيه، والتى كانت باكورة أمل حقيقية لكافة القطاعات الإنتاجية فى مصر، وبدأ الإقتصاد المصرى يجنى ثمارها حاليا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، في تصريحات صحفية، اليوم، بأن هناك أكثر 5000 مشروع صناعي صغير ومتوسط في العاشر من رمضان سوف يستفيد من دعم الدولة له بتوفير التمويلات والتسهيلات اللازمة، مؤكدا بأن مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي، سيحل أزمة كبيرة كانت تفتقد لها الصناعة الوطنية، وهو تأهيل المشروعات الصغيرة لتحقيق تكامل اقتصادي، وسد احتياجات الطلب المحلى بأغلب السلع وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج وهو ما تسعى إليه الدولة حاليا.

وتايع " عارف" أن التيسيرات الجديدة تساعد في خلق فرص عمل جديدة للعمالة وأصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة، التي لديها أفكار غير قادرة على تنفيذها نتيجة عدم وجود تسهيلات تمويلية سابقا.

وكان البنك المركزي قد قرر،أمس، إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة.

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