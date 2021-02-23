«التموين» تستعد لرمضان بالسيارات المتحركة لتوفير السلع المخفضة

قال المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه استعدادا لاستقبال شهر رمضان، سيتم الدفع بالسيارات المتنقلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية في المناطق الأكثر احتياجا والمناطق التي تخلوا من منافذ المجمعات الاستهلاكية.وأضاف في تصريحات للدستور، أن السيارات ستطرح السلع الأساسية والغذائية والرمضانية بتخفيضات ٢٥٪.وأشار إلى أن القطاع الخاص الذي يتمثل في السلاسل التجارية الكبرى والهايبرات سيقوم أيضا، بالدفع بالسيارات المتنقلة لتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين.وأوضح أن الشركات الثلاث للمجمعات الاستهلاكية "النيل والأهرام والإسكندرية" تشارك في معارض "أهلا رمضان" كمعارض ثابتة، ويتم يوميا طرح كافة السلع الأساسية والرمضانية والياميش وتجهيز الشنط الرمضانية حسب الطلب بأسعار تنافسية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة لن تقل عن ٢٥٪.وقال إن هناك حملات رقابية مكثفة على جميع المعارض للتأكد من فاتورة الشراء والخصومات (ما قبل ومابعد)، للتأكد من التخفيضات الحقيقية على الأسعار المطروحة على السلع الرمضانية والسلع الأساسية، ومنع أي تخفيضات وهمية بغرض استغلال المواطنين.