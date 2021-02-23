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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط حجز قومسيون سيارات المعاقين المجهزة المعفاة من الجمارك

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:55 م
سيارات المعاقين
سيارات المعاقين
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يقدم "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء 23-2-2021، رابط حجز قومسيون سيارات المعاقين المجهزة المعفاة من الجمارك، الكشف الطبي لسيارات المعاقين.

رابط حجز قومسيون سيارات المعاقين المجهزة المعفاة من الجمارك

ويبحث الكثير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة عن رابط حجز قومسيون سيارات المعاقين المجهزة المعفاة من الجمارك، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الحكومة المصرية عن تذليل كافة السبل والدعم لذوي الإحتياجات الخاصة، حيث سنت لهم قوانين جديدة، لدمجهم مع المجتمع وتعزيز شعورهم بأنهم أشخاص مُهمين في الدولة، ويمكنك الدخول عبر الرابط من خلال التالي:- (هنا).

قد يهمك.. رابط استخراج وتحديث بطاقة الخدمات المتكاملة

شروط حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك

1 - لا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

2 - أن يكون الشخص المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.

3 - لا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 cc.

4 - يجب أن تكون السيارة المسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.
5 - إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقًا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

6 - يمنع أي تصرف بالسيارة بأي صورة من الصور قبل مرور خمس سنوات على تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها.

7 - اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرته على قيادة السيارة.

8 - الحصول على تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية.

9 - الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، مذكورًا فيه نسبة الإعاقة ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة إحتياج المعاق للسيارة الخاصة ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقًا لحالة المعاق الصحية.

كيفية حجز مواعيد الكشف الطبي للسيارات المجهزة 

1 - ادخل على رابط نظام حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاه من الجمارك من هنا.

2 -استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي أولًا.

3 - قم عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الخاصة به.

- الرقم القومي
– رقم بطاقة الخدمات المتكاملة
- الحالة الاجتماعية
- العنوان
- الوظيفه
– رقم التليفون

4 - في حالة كون المعاق قاصرًا أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الآتية (اسم ولي الأمر الوصي – الرقم القومي – صفته).

5 - اختيار مكان وتاريخ الكشف الطبي.

6 - يقوم المعاق بتظهير بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقًا لكل إعاقة من الإعاقات.(يتم طباعة هذا البيان واحضاره مع باقي المستندات المطلوبة).

7 - بالنسبة للتظلمات وإعادة المناظرات من اللجان السابقة يقوم المعاق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، والحجز علي الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.

8 - لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول علي سيارات مجهزة طبيًا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

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