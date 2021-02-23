ضبط طن أحجار يشتبه في احتوائها على خام الذهب بالبحر الأحمر

تمكنت قوة أمنية معينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، من ضبط سائق حال استقلاله سيارة "ربع نقل"، مُحمل عليها (20 جوال لأحجار يشتبه أن تحتوى على خام الذهب تزن حوالى طن).وبمواجهته أقر بقيامه بالبحث والتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب، والسيارة تستخدم في النقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.