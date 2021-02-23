رابط استخراج وتحديث بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وكيفية التظلم

فعلت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، وحددت الأوراق المطلوبة لاستخراج وتحديث كارت الخدمات المتكاملة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مدة بطاقة إثبات الإعاقة للخدمات المتكاملة

وتصدر بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة من وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها، وفقا لمستويات درجة الإعاقة الواردة بالمادة (3) من اللائحة، على أن يتم تسليمها كل بطاقة عبر مكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية وفقًا للنطاق الجغرافي لكل مستفيد.

وتبلغ صلاحية بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمدة 7 سنوات ويتم تجديدها للحالات المستقرة دون إعادة للإجراءات الواردة بالمادة السابقة.

كيفية التظلم على نتيجة إثبات الإعاقة

كما يمكن التظلم من قبل ذوي الإعاقة، أو أي من القائمين على رعايته، من قرار وزارة التضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لها في حالة رفض طلب منحه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، على أن يتم إعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه للبطاقة.

و أوضحت الوزارة أن تقديم التظلمات إلكترونيًا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، أو عبر مكاتب البريد بإرسال مكاتبة إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي في النطاق الجغرافي أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، كما يجوز التقدم شخصيًا لتسجيل التظلم الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو في المديرية.

قد يهمك.. رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( هنا ).

اختيار خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

تسجيل الرقم القومي للراغب في الحصول عليها

كتابة بيانات الراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

تحديد موعد الكشف لإجراء القمسيون الطبي وفحص الحالة المرضية بالتفصيل من خلال موقع المجالس الطبية المختصصة الالكتروني من خلال هذا الرابط ( هنا ).

تحميل التقرير الطبي الذي يوضح نتيجة الفحوصات اللازمة كاملة.

الضغط على إرسال الطلب.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

_ صورة من بطاقة الرقم القومي

_ صور شخصية

_ صورة من التقرير الطبي مستخرج من مستشفى تابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة الذي يوضح نتيجة الفحوصات الطبية للحالة

_ الضغط على كلمة تحميل