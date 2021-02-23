الأنبا توما يلتقي المجلس الرعوي لكنيسة الكاثوليك بالنجيلة

التقي الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بالمجلس الرعوي لكنيسة مار جرجس بالنجيلة، والأب بولس ميخائيل، راعي الكنيسة، والراهبات اللاتي يخدمن بالكنيسة، وقدموا التهنئة لنيافته بالسيامة الأسقفية.وقد رحب نيافته بالحضور، وتبادلوا الحوار حول أنشطة الكنيسة وأمالهم للفترة المقبلة.في سياق اخر تختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدَا الأربعاء صوم يونان والمعروف بصوم نينوي، والذي استمر على مدار ثلاث أيام.