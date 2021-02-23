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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على الطلبة في الإسماعيلية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:42 ص
ضبط كيان تعليمي
ضبط كيان تعليمي
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء قيام شخصين، بإدارة أكاديمية وهمية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

كما أكدت التحريات اتخاذ الشخصين، وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى فى الإحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا، وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية متخصصة معتمدة من الجامعات المصرية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلًا عن قيامهما بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكنا من استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم شهادات دراسية وعلمية منسوبة للجامعات المصرية والأجنبية وتحصلا منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، تم إستهداف مقر الأكاديمية المشار إليه، وأمكن ضبطهم، وعُثر على (عدد من الشهادات الدراسية منسوبة للأكاديمية تفيد حصول الدارسين على برامج تدريبية خاصة بمهنة التمريض ممهورة بأختام مقلدة ومنسوبة لبعض الجهات الحكومية – مجموعة من الكارنيهات بأسماء دارسين – مجموعة من الكتب والأوراق العلمية - دفاتر تحصيل رسوم وايصالات استلام نقدية تفيد إستلام مبالغ مالية - لوحة إعلانية وكمية من المطبوعات الدعائية الخاصة بنشاط الأكاديمية - مجموعة من الإقرارات والاستمارات بأسماء أشخاص وأوراقهم الشخصية – مجموعة من الأوراق الخاصة بجداول الامتحانات والمحاضرات وكشف لسداد الأقساط – أكلاشيه خاص بالأكاديمية).

كما ضبط بالمكان، جهاز كمبيوتر بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من الملفات الدالة على نشاطهما، – طابعة – مبلغ مالى.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وأن المضبوطات خاصة بنشاط الأكاديمية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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