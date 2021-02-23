رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

القاهرة للدراسات الاقتصادية: مبادرة «المركزي» الأخيرة تقوي الاقتصاد

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:42 ص
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم السيد
علا العلاف
طباعة
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هي أحد أهم أعمده الاقتصاد المصري حيث يمثل القطاع نسبة أكبر من 92% من حجم الشركات والمنشآت العاملة في مصر، ويعمل بها أكثر من 77% من العمالة المصرية وتعتبر هذه المشروعات كثيفة استخدام العمالة، أحد الوسائل تقليل معدلات البطالة وزيادة حجم الناتج القومي الإجمالي.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريحات لـ «الدستور» أن الدولة قد انتبهت للأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تتمثل في زيادة دخل الفرد، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الإنتاج داخل مصر، مشيرًا إلي أن مبادرة المركزي سننتج عنها تقليل حجم الواردات التي يمكن الاستغناء عن كثير من السلع المستوردة واستبدالها بالمنتج المحلي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة.

وأضاف «السيد» أن الدولة اهتمت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وقد تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التابع ولايته لمجلس الوزراء، وأيضا وضع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يعطي العديد من الحوافز الاقتصادية والضريبية وإعطاء ميزه المحاسبة الضريبية الميسرة لهذا النوع من المشروعات، وهذه المزايا تساعد على جذب منشآت الاقتصاد غير الرسمي مما يصل لاستكمال جوانب اهتمام الدولة،حيث أن هناك دور هام لتمويل الذي يحتاج لزيادة عدد المشروعات وتوفير التمويل اللازم لها.

وأشار إلي أن ومبادرات التمويل من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفرت تمويل بـ 30 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية والتمويلات الممنوحة ساعدت على تمويل أكثر من 3 ملايين قرض، وهو ما أسهم في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل بالقطاع، بالإضافة إلي مبادرات البنك المركزي حيث بلغ عدد المستفيدين من مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي بدأت من البنك المركزي في ديسمبر 2015، نحو 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، وإضافة إلى ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر.

ويذكر أن البنك المركزي أصدر تعديلات على مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمنت إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من 20%- 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022 وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات

موضوعات متعلقة

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

عبر 40 مركزا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

الصور

image description

«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مسابقة القرآن السنوية الثانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي «هانديكاب إنترناشيونال» لدعم مشروعات ذوى الإعاقة

image description

«مهنتكم في ألمانيا».. ورشة عمل للتعريف بمنح ألمانية في جامعة أسيوط

image description

محافظة أسيوط تشكل لجنة لتسعير الأراضي برئاسة السكرتير المساعد

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي

الأكثر قراءة

عبر 40 مركزا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ماليزيا تفتتح أول معمل اختبارات الأمن السيبراني

رابط استخراج وتحديث بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وكيفية التظلم

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 5 أعوام

كوريا الجنوبية تطلب من شركات الطيران فحص محركات طائرات بوينج 777

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامي

آخرهم «أدونيس».. شائعات المثقفين «عرض مستمر»

«التفكير النقدي» أحدث إصدارات هيئة الكتاب