القاهرة للدراسات الاقتصادية: مبادرة «المركزي» الأخيرة تقوي الاقتصاد

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هي أحد أهم أعمده الاقتصاد المصري حيث يمثل القطاع نسبة أكبر من 92% من حجم الشركات والمنشآت العاملة في مصر، ويعمل بها أكثر من 77% من العمالة المصرية وتعتبر هذه المشروعات كثيفة استخدام العمالة، أحد الوسائل تقليل معدلات البطالة وزيادة حجم الناتج القومي الإجمالي.وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريحات لـ «الدستور» أن الدولة قد انتبهت للأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تتمثل في زيادة دخل الفرد، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الإنتاج داخل مصر، مشيرًا إلي أن مبادرة المركزي سننتج عنها تقليل حجم الواردات التي يمكن الاستغناء عن كثير من السلع المستوردة واستبدالها بالمنتج المحلي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة.وأضاف «السيد» أن الدولة اهتمت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وقد تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التابع ولايته لمجلس الوزراء، وأيضا وضع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يعطي العديد من الحوافز الاقتصادية والضريبية وإعطاء ميزه المحاسبة الضريبية الميسرة لهذا النوع من المشروعات، وهذه المزايا تساعد على جذب منشآت الاقتصاد غير الرسمي مما يصل لاستكمال جوانب اهتمام الدولة،حيث أن هناك دور هام لتمويل الذي يحتاج لزيادة عدد المشروعات وتوفير التمويل اللازم لها.وأشار إلي أن ومبادرات التمويل من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفرت تمويل بـ 30 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية والتمويلات الممنوحة ساعدت على تمويل أكثر من 3 ملايين قرض، وهو ما أسهم في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل بالقطاع، بالإضافة إلي مبادرات البنك المركزي حيث بلغ عدد المستفيدين من مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي بدأت من البنك المركزي في ديسمبر 2015، نحو 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، وإضافة إلى ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر.ويذكر أن البنك المركزي أصدر تعديلات على مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمنت إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من 20%- 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022 وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات