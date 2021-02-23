بمليون جنيه.. ضبط مجرمين بـ150 طربة حشيش في البحيرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة من ضبط شخصين من العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية.وضبط بحوزة المجرمين، 150 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول، وذلك حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة الدلنجات، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (مليون و50 ألف جنيه) تقريبًا.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.