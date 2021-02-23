نائب المصريين بالخارج يناقش مع القنصل العام بدبي أوضاع المصريين بالإمارات

اجتمع النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، ووكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، مع السفير أشرف الديب، القنصل العام بدبي، والمستشار وائل فتحي، والمستشار محمد محمدين، أعضاء البعثة الدبلوماسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة أوضاع المصريين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة وعرض مطالبهم.وأكد هندي، أنه يتواصل مع كافة الأطراف لحل أزمات المصريين بالخارج، مؤكدًا أن اجتماعه مع القنصل العام بدبي وأعضاء البعثة الدبلوماسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، تطرق لعدد من الملفات وعلى رأسها آلية التعاون في الفترات المقبلة والتواصل الدائم لأجل مصلحة المصريين في دولة الإمارات.وشدد على أهمية توفير كافة سبل الرعاية اللازمة للمواطنين في الخارج بما يسهم في دعم دورهم بالدول المقيميين بها، فضلا عن تيسير إمكانية مساهمتهم في الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة.وأشاد هندي، بمدى ثناء الجالية المصرية بالقنصلية المصرية بدبي وتعاونهم الشديد مع كل المشاكل التي تقابل المصريين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، متوجهًا بالشكر للسفير أشرف الديب وأعضاء البعثة الدبلوماسية على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.