مدير مخبز استولى على 10 ملايين جنيه من أموال الدعم في الخصوص

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قيام المدير المسؤول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة الخصوص، بالتلاعب واختراق منظومة التشغيل بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه في كميات من الدقيق البلد، ببيعها بالسوق السوداء مستوليًا على أموال الدعم محققًا أرباح غير مشروعة.بالفحص تبين استيلاء المذكور على أموال الدعم بدون وجه حق، طبقًا لتقرير الجهات المعنية حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا (10 ملايين و610 آلاف و588 جنيها) قام بالاستيلاء عليها دون وجه حق، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.