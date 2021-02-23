«البنتاجون»: لنا حق الرد على استهداف السفارة الأمريكية في بغداد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن لديها الحق في الدفاع عن نفسها في العراق، منددة باستهداف صواريخ كاتيوشا، مساء الإثنين، محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد.وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها ستعمل مع العراقيين للحصول على معلومات حول استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، وفقًا لـ"العربية".يُذكر أن وسائل إعلام عراقية، أفادت باستهداف صواريخ كاتيوشا محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، وسمع دوي انفجار في المنطقة تصاعد على إثره الدخان من داخل السفارة الأمريكية التي تقع في المنطقة الخضراء.