إحالة 59 عاملًا للتحقيق خلال حملات للانضباط الإدارى في البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وانتظام سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية والتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين، واستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة، أسفرت عن إحالة 59 من العاملين بالإدارة التعليمية وبعض المصالح الحكومية بقرية طيبة ومركز شباب قمحة والوحدة البيطرية بحمور للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل دون سند قانوني.