عابد بعد رئاسته «مكافحة الإرهاب» بالبرلمان العربي: زيارات لبرلمانات دولية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، إن اختياره لتولي رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب والخطاب المعتدل بالبرلمان العربي، هو ليس اختيار لشخص وإنما للدولة المصرية ومكانتها بين جموع العرب.وأضاف عابد، أن اللجنة ستقوم بالإعداد لزيارات خارجية للبرلمانات الأوروبية والكونجرس الأمريكي والاتحاد البرلماني الدولي، للتنسيق والتعاون وتوضيح الدور الذي تقوم به كافة الدول العربية لمكافحة الإرهاب، خاصة مصر، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات بالاشتراك مع المؤسسات الدينية المختلفة على المستوى الدولي للتنسيق حول مفهوم الخطاب المعتدل وقبول الأخر.