«القصبي: «حياة كريمة» بصمة إنسانية للرئيس.. وتعمل على تخفيض نسبة البطالة

قال الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع في قمة أولوياتها المواطن، بأن يحيا حياة كريمة، وأن يعيش مرفوعًا الرأس.وأضاف «القصبي»، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه «على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة للغاية، بسبب جائحة كورنا التي تأثر بها العالم أجمع، إلا أن الرئيس السيسي أعلن عن تنفيذ الدولة مبادرة حياة كريمة، والتي تعد بحق بصمة إنسانية للقيادة السياسية، للوصول لمعظم المواطنين فى قرى ونجوع الريف، بعد أعوام من التهميش»، موضحًا أن اللجنة ستضع خطة لتتبع مدى تنفيذ المبادرة على الأرض وقياس أثرها على المواطنين، وتشمل زيارات ميدانية لأبرز القرى ولقاءات مع المحافظين وزيارات ميدانية.ولفت إلى أن الوزارت المختصة استعرضت مع مجلس النواب، البرنامج الخاص بالمبادرة، والذي سيساهم فى تخفيض نسب البطالة من خلال تشغيل مباشر في عملية التطوير للقرية نفسها، كما أن التطوير سيتطلب إقامة مشروعات صغيرة فى مختلف المجالات وأيضا مشروعات ترتبط بطبيعة القرية ومن ثم رفع المستوى المعيشي للمواطنين.ووصف رئيس لجنة التضامن الاجتماعي مبادرة حياة كريمة، بأنها «مشروع مجتمعى غير مسبوق يسهم فى رفع مستوى المعيشة لمحدودى الدخل، وتغيير شكل حياتهم للأفضل»، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة ستشمل برامج تدريبية لأهالى القرى الأكثر فقرا للخروج من دائرة الاحتياج والعوز إلى خلق أشخاص منتجة، واستثمار الطاقات البشرية؛ لأن هناك رؤية جادة ورغبة حقيقية لتحقيق نقلة حضارية واجتماعية واقتصادية في مصر.