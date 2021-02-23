برلماني: منظومة الصحة شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة السابقة

قال النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة الصحة شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة السابقة، ولعل أبرز هذه الإنجازات تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فى عدد من المحافظات، لافتا إلى أنه بفضل التخطيط الصحى المبنى على الدليل العلمى وفقا للمعايير الدولية، استطاعت الدولة أن تحقق إنجاز كبير من خلال تسجيل 3.6 مليون منتفع بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك العديد من الدول التي تمتلك مقومات كبيرة، وفى نفس الوقت لم تستطيع أن تتغلب على تحديات التأمين الصحى الشامل، خاصة وأن هذا النظام يواجه العديد من التحديات سواء البنية التحتية أو الاعتمادات المالية، او ما شابه ولكن بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة بناء على توجيهات القيادة السياسية الوزارة شرعت فى تطبيق المنظومة تباعا فى المحافظات وفقا لما هو متفق عليه، وهذا يؤكد أن الدراسة الإكتوارية التي وضعتها الوزارة كانت دقيقة وراعت فيها كافة التحديات.وأكد عبد الله، أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، كان حلم كبير تسعى إليه الدولة لتطبيقه بنجاح على أرض الواقع، خاصة وأنه كان قد أنتظره جموع المواطنين لسنوات طويلة، ويعتبر نقلة نوعية في القطاع الصحي لم تشهدها مصر من قبل، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، حيث شاركت في مواجهة كورونا وذلك من خلال التحول الجزئي لبعض مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المنضمة للمنظومة إلى مستشفيات عزل للمرضى المصابين بالفيروس، مع توفير الحماية الكاملة لمن يترددون على هذه المستشفيات لتلقي العلاج في العيادات الخارجية، وشهد الملف إنجازات كبيرة على أرض الواقع.