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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«السرب».. سينما ترفع الوعي ومحاكاة لثأر الدولة من الجماعات الإرهابية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:32 ص
فيلم السرب
فيلم السرب
هدير سند
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سلط موقع "المونيتور" الأمريكي، الضوء على ردود الأفعال حول فيلم "السرب" الذي يجسد ملحمة الثأر التي شنتها القوات المسلحة على عناصر تنظيم داعش فى محافظة درنة بليبيا فى عام 2015، ثأرًا لذبح 21 مصريًا من الأقباط على يد التنظيم الارهابي فى مدينة سرت الليبية.

وقال الموقع الأمريكي، إن الفيلم يبرز كيف تحارب مصر الإرهاب بالداخل والخارج، مشيرا إلى أن الإعلان التشويقي للفيلم حصد ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا منذ أن تم الكشف عنه في 14 فبراير الجاري.

ونقل "المونيتور" عن منتج الفيلم تامر مرسي ما كتبه على صفحة "تريللر" الفيلم: "تعهد الرئيس بالانتقام لمقتل المواطنين المصريين ووفى بوعده".

ويروي الفيلم الأحداث المتعلقة بمحاربة الجيش المصري للإرهاب في مدينة درنة الليبية، حين قصف مواقع تنظيم "داعش" في فبراير 2015، ردًا على ذبح التنظيم لـ21 قبطيًا مصريًا.

ولفت الموقع إلى أن برومو الفيلم تضمن في بدايته مشهدًا من خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعلن وقتها أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد بالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص لأبنائها.

ثم يعرض بالتفصيل الاستعدادات للغارات الجوية على معسكرات داعش في درنة، وكيف تم التخطيط للضربات وكيف تم تنفيذها، كما يتضمن الفيلم نقاشات حول الإرهاب الإقليمي ومصادر تمويله، بحسب كاتب السيناريو عمر عبد الحليم.

وأضاف عبدالحليم لـ "المونيتور": "قمنا بتعديل نص الفيلم 12 مرة قبل الموافقة على نهائيا، لقد فعلنا ذلك لإنتاج فيلم عظيم يتوافق مع عظمة الجيش المصري".

فيما قال الجنرال المتقاعد في الجيش المصري جمال مظلوم لـ "المونيتور": "تحولت ليبيا إلى نقطة انطلاق للهجمات الإرهابية ضد مصر بوجود العديد من الجماعات الإرهابية التي تقوم بالتسلل إلى حدود مصر وتنفيذ هجمات في البلاد."

وأشار المونيتور إلى أنه في يونيو 2020، أعلن السيسي أن معظم شرق ليبيا "خط أحمر لمصر"، في إعلان يهدف إلى صد الهجمات المحتملة لقوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.

وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ "المونيتور": "يهدف الخط الأحمر بشكل أساسي إلى حماية الجيش الوطني الليبي وإرسال رسالة إلى تركيا والجماعات الإرهابية النشطة في ليبيا مفادها أن مصر لن تتسامح مع أي انتهاك ضد شرق ليبيا".

وعن الفيلم، يقول منتقدو السينما إن مثل هذه الأعمال ترفع الوعي العام على نحو متزايد بمدى تضحيات المؤسسة الأمنية.

وقال الناقد السينمائي طارق الشناوي لـ "المونيتور" إن "الأفلام والمسلسلات الوطنية مهمة للغاية في هذا المنعطف لأنها تلقي الضوء على دور المؤسسة الأمنية في حماية هذا الوطن وشعبه".

يشار إلى أن الفيلم بطولة أحمد السقا، محمود عبدالمغنى، آسر ياسين، كريم فهمى، أحمد حاتم، ويظهر فيه كضيوف شرف شريف منير، هند صبرى، منى زكى، محمد دياب، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر عرضه قريبًا.

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