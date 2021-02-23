«التصديري للصناعات الغذائية» يعقد ندوة حول منظومة التسجيل المسبق غدًا

يعقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، ندوة إلكترونية غدا الأربعاء، حول "منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" مشروع نافذة "، حيث سيتم إلقاء الضوء والتعريف بالمنظومة الجديدة وكيفية عملها بالإضافة إلى الإجابة على استفسارات الشركات المصدرة فى هذا الشأن.وبلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية في عام 2020، حوالي 3.5 مليار دولار وهي نفس قيمة صادرات عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 13% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث في قائمة اهم القطاعات التصديرية المصرية خلال عام 2020.