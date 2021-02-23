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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند: وفاة 136 من المفقودين بسبب فيضان

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:43 ص
فيضان
فيضان
وكالات
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أعلنت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 136 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين بسبب فيضان مفاجئ ضرب منطقة في شمال البلاد في وقت سابق الشهر الجاري.

وكان جزء كبير من جبل جليدي سقط في شبكة نهر ألاكناندا بولاية أوتاراخاند في منطقة جبال الهيمالايا، يوم السابع من فبراير الجاري، مما تسبب في حدوث فيضان ضخم أدى إلى جرف أجزاء من محطتين لتوليد الطاقة الكهرومائية، وطرق وجسور في المنطقة.

وقال بيوش راوتيلا، المسئول البارز في هيئة إدارة الكوارث بالولاية، إنه تم انتشال ما لا يقل عن 68 جثة، بعد أن تعرضت منطقة الهيمالايا لواحدة من أكثر الحوادث المأساوية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة.

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