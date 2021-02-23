وزير الخارجية العراقي يطالب بإعادة سوريا للجامعة العربية

شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.ولفت وزير الخاريجة العراقي، إلى أن ذلك يحقق مبدأ التكامل في العمل والتنسيق العربي، وفق لوسائل إعلام عراقية.وتطرق وزير الخارجية العراقي خلال اللقاء إلى الاجتماعات الأخيرة لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وضرورة تفعيل آليات العمل العربي ضمن الجامعة.وكان قد أعرب الوزير العراقي خلال لقاء جمعه بمجموعة مسؤولين خليجيين أمس الاثنين، عن "سعادته بما تشهده العلاقات العراقية - السعودية من تصاعد وتنام في حجم التعاون الثنائي".