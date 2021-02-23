ضبط مصنع كمامات غير مطابقة للمواصفات بالمنوفية

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن المنوفية عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مالك مصنع مكون من طابقين كائن بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بالمنوفية، لقيامه بإدارة المصنع "بدون ترخيص" وتصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مستخدمًا علامات تجارية مقلدة.وعُثر بداخل المصنع على (1،500،000كمامة معدة ومجهزة للبيع – 200٫000 كمامة تحت التصنيع - 500 لفة قماش خاصة بالكمامات تزن 10 طن قماش – 95 بكرة دعامة تزن 1 طن تقريبًا – 50 كيلو جرام أستيك – عدد 50،000 عبوة فارغة - عدد 8 ماكينات "خياطة، تبنيط، تغليف، كومبروسر هواء").تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.