طلب مناقشة عامة حول جهود الحكومة بشأن التصدي للتغيرات المناخية

تقدم النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول جهود الحكومة بشأن التصدي للتغيرات المناخية، وما الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية فى هذا الصدد، على وجه التحديد للتصدي للتغيرات المناخية التى نتعرض لها خلال الفترة الأخيرة والتى حظيت باهتمام كبير فى رؤية الحكومة 2030.وتساءل عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن الجهود التي اتخذتها وزارة البيئة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية خلال الفترة الأخيرة، سواء على المستوى الوطنى أو الدولى، وإلى أى مدى تم استكمال تنفيذ مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، والذي يهدف لمساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من التغيرات المناخية.وأكد عضو مجلس النواب، أن التغيرات المناخية إن لم يتم حسن التعامل معها بخطوات استباقية سيكون لها أثر كبير على تنفيذ خطة التنمية التي وضعتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، مما يستوجب ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة فى القطاعات التنموية المختلفة، وكذا اقتناص فرص تمويلية للتكيف من الجهات الدولية بشأن التغيرات وأن يكون هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع الأمر بخطة الفعل وليس رد الفعل.