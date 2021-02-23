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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية: «تحيا مصر المنصورة» يتضمن حدائق متطورة ومساحات خضراء

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:29 ص
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الثلاثاء، مواقع مشروع "تحيا مصر المنصورة" في كل من مدينتى المنصورة وطلخا، يرافقة رؤساء أحياء المدينة ومدينة طلخا ومسؤولى القطاعات المختلفة بالمحافظة.

‎ووجه محافظ الدقهلية بسرعة الانتهاء من الإجراءات الفنية والهندسية والإدارية والقانونية بالتنسيق مع اللجان المشكلة لهذا الغرض بين الجانبين في وزارة النقل وأجهزة المحافظة، للسير فى أعمال التنفيذ لحزمة المشروعات التي أقرها رئيس الجمهورية تحت مسمى مشروع "تحيا مصر المنصورة"، مؤكدا أن المحافظة حصلت على أكبر نسبة في المشروع الذي يعد نقلة حضارية بالدقهلية.

‎وقال المحافظ، إنه إلى جانب المنشآت السكنية والترفيهية والإدارية ستكون هناك حدائق متطورة ومساحات خضراء ستكون متنفسا لأبناء الدقهلية، ووجه رئيس حي شرق المنصورة ورئيس مركز طلخا بسرعة إنهاء التراخيص اللازمة للمشروع من خلال التنسيق مع التخطيط العمراني والإدارة الهندسيه بالمحافظة كل فيما يخصه.

جدير بالذكر أن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136000 متر مربع، ويضم عدد من المشروعات تشمل (مشروع المنصورة جيت على أرض طلخا ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة وبرج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية)، ومشروع المنصورة جراند على أرض الثلاجة وهو عبارة عن برجين تجاري إداري سكني، ومشروع المنصورة بلازا أعلى أرض الهابي لاند.

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