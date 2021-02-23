انحسار مياه الفيضانات في مناطق بالعاصمة الإندونيسية

قال مسؤولون إن مياه الفيضانات انحسرت في مناطق بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، ولكن هناك مناطق في جزيرة جاوة مازالت تغمرها المياه.وقالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية إن الفيضانات التي أعقبت هطول أمطار غزيرة أثرت على نحو 200 ألف شخص في جاكرتا والمناطق المجاورة منذ السبت الماضي.وقال حاكم المدينة أنيس باسويدان، إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، لقوا حتفهم في جاكرتا السبت الماضي، معظمهم نتيجة الغرق، وأضاف" المياه انحسرت في جميع المناطق التي غمرتها المياه الآن".وقالت الوكالة إنه مع ذلك فإن المياه ما زالت تغمر بلدات بيكساي وكاراوانج وتانجيرانج وبعض الأحياء الأخرى.وقد غمرت المياه مناطق من إقليم جاوة الوسطى في ظل استمرار هطول الأمطار الموسمية.ويشار إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية شائعة الحدوث في إندونيسيا خلال موسم الأمطار.