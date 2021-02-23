ضبط 12650 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة

واصلت وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد، أسفرت الجهود على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة- عن ضبط 12650 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12559 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 91 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 566 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.كما تم ضبط 151 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات بلغت 1050 شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، ويجري استمرار تلك الحملات حرصًا على سلامة المواطنين.يأتي ذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.