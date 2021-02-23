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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مركز تعليم الكبار بـ«تربية حلوان» يقدم فرص للتأهيل والتدريب

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:27 ص
الدكتور ماجد نجم
الدكتور ماجد نجم
إسراء جمال
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يقدم مركز تعليم الكبار بكلية التربية جامعة حلوان (يعد أحد أهم الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لوكالة شؤون البيئة وخدمة المجتمع بالكلية) العديد من فرص التأهيل والتدريب، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية.

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان على حرص الجامعة على إتاحة فرص التأهيل والتدريب المستمر بما يحقق التعريف بالمستجدات المهنية والتربوية والمهارية، وإيجاد صلات تعاون مع مؤسسات تعليم الكبار المحلية والإقليمية والدولية من أجل القيام بمشروعات مشتركة والتعرف على الاتجاهات العالمية المعاصرة والاستفادة منها.

كما أفاد الدكتور إيهاب حمزة أن مركز تعليم الكبار هو كيان مؤسسى متفوق محليا ومتميز إقليميا وينافس دوليا فى مجال محو الامية والتنمية المستدام، ويعمل على توظيف كافة الإمكانيات البشرية والخبرات مع شركائنا فى المجتمع لكى تتيح فرص تعليم اضافية، ليكون بيتا للخبرة لكل الشركات والمؤسسات والباحثين فى مجال التربية المستمرة والتنمية المستدامة.

أوضحت الدكتورة حنان كريمة أن مركز تعليم الكبار يساعد على تمكين الأفراد من القدرات التنافسية التى تؤهلهم للتعامل بكفاءة مع التغييرات العالمية والاقليمية والمحلية باتاحة برامج للتعلم مدى الحياة وتستهدف التكوين المتكامل لكافة الجوانب للكبار وتمكنهم من تلبية الاحتياجات المجتمعية.

ويهدف مركز تعليم الكبار إلى تعزيز مكانة تعليم الكبار في المجتمع باعتباره المنظومة التى تستهدف إعادة التأهيل والتدريب بما يخدم احتياجات التنمية من القوى العاملة الفاعلة والواعية، ونشر ثقافة تعليم الكبار بمفهومه الحضاري باعتباره مفهوما تنمويا وليس تعليميا، كما يهدف إلى وضع الخطط والسياسات التى تستهدف المساعدة على تصميم واختيار البرامج التعليمية والتدريبية للأفراد والمجتمع وتنفيذها، وتحديد البرامج التدريبية والتعليمية التى تلبى احتياجات المجتمع والقطاعات المختلفة فيه وفقا للإطار التنموي العام للدولة وتطويرها،وتبادل الخبرات والتعاون البناء في إثراء تعليم الكبار بإقامة شراكة مهنية مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالتعليم.

كما يساهم مركز تعليم الكبار فى تعزيز العلاقة بين الجامعة والمجتمع من خلال حشد الموارد وتشجيع كافة قطاعاتها والتنسيق بينها بهدف الإثراء الثقافى والعلمى والمهنى للمجتمع وتقديم أنشطة مبتكرة وخدمات عالية الجودة لجميع فئات المجتمع وإرساء مبدأ اتاحة الحق فى التعليم للجميع التى تعزز التنمية الذهنية للكبار، وأيضا إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة بتعليم الكبار والمتصلة بواقع الحياة اليومية لذوى المهن المختلفة وتحديد الجوانب التي تحتاج الى تدريب وتطوير.

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