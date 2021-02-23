«التضخم» يدفع الدولار إلى أدنى مستوى منذ 13 يناير الماضي

نزل الدولار لفترة وجيزة لأدنى مستوياته منذ 13 يناير، اليوم الثلاثاء، إذ تحول تركيز المستثمرين إلى الكيفية التي ربما يتعامل بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، مع توقعات التضخم الآخذة في الارتفاع من جديد، بينما حومت العملات المرتبطة بالسلع الأولية عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات.وأدى ارتفاع توقعات التضخم في الفترة الأخيرة في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على تعافي الاقتصاد بعد الجائحة، وفي ظل التداول في الأصول التي قد ترتفع مع تحسن الدورة الاقتصادية إلى صعود عوائد السندات الحكومية الأمريكية، وكذلك الدولار، لفترة وجيزة.لكن محللين يتوقعون أن يقدم باول، الذي من المقرر أن يدلي بشهادته أمام الكونجرس، بعض التطمينات مجددا بشان أن المركزي الأمريكي قد يسمح للتضخم بالارتفاع بدون أن يسارع إلى زيادة الفائدة.وقد يهدئ هذا أسواق السندات ويضغط في نهاية المطاف على الدولار.وبلغ مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 90.046، ليستقر خلال الجلسة، بعد أن نزل في وقت سابق إلى 89.941 وهو أدنى مستوياته منذ 13 يناير.وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.2168 دولار، وترتفع عوائد سندات حكومات منطقة اليورو أيضا لكنها انخفضت أمس الإثنين، بعد أن قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن البنك يتابع عن كثب ارتفاع تكاليف الاقتراض.