شكري يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المجري
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:24 ص
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عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع بيتر سيارتو، وزير خارجية المجر، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة.
وناقش الوزيران -خلال اللقاء بمقر وزارة الخارجية- العلاقات المصرية- المجرية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات وكذلك العلاقات المصرية الأوروبية بخلاف القضايا الإقليمية والدولية الآنية.
ومن المقرر أن يعقد وزيرا خارجية مصر والمجر مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ختام الاجتماعات.
وناقش الوزيران -خلال اللقاء بمقر وزارة الخارجية- العلاقات المصرية- المجرية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات وكذلك العلاقات المصرية الأوروبية بخلاف القضايا الإقليمية والدولية الآنية.
ومن المقرر أن يعقد وزيرا خارجية مصر والمجر مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ختام الاجتماعات.