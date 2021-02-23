ناسا تعرض تسجيلا لهبوط «برسيفيرانس» على المريخ (فيديو)

بث علماء إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) تسجيلا مصورا فريدا من نوعه لهبوط مركبة الفضاء (برسيفيرانس) التاريخي على سطح المريخ الأسبوع الماضي.ويظهر التسجيل الذي بُث أمس الاثنين، وبوضوح شديد، لحظة انفتاح مظلة لإبطاء سرعة المركبة الجوالة استعدادا للهبوط فوق سطح الكوكب الأحمر واقترابها من السطح.وأمكن تسجيل اللقطات يوم الخميس من خلال مجموعة من الكاميرات وضعت في زوايا مختلفة من المركبة التي حملت (برسيفيرانس) عبر الغلاف الجوي للمريخ إلى أن هبطت بسلاسة في حوض واسع على السطح يُعرف باسم فوهة جيزيرو.