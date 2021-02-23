رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بسبب «صنع في الصين».. التجارة العالمية تبحث شكوى هونج كونج ضد أمريكا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:22 ص
منظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية
وكالات
طباعة
وافقت هيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية في اجتماع عقد يوم 22 فبراير على تشكيل لجنة للنظر في النزاع الذي أثارته هونج كونج بشأن مطالبة الولايات المتحدة لها بوضع وسم "صنع في الصين" على منتجات هونج كونج، وفقا لبيان على موقع حكومة هونج كونج.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه تم تشكيل اللجنة بناء على طلب من حكومة المدينة.

وأبدى 13 عضوا في منظمة التجارة العالمية اهتماما حتى الآن بالانضمام إلى اجتماعات اللجنة كأطراف ثالثة، وفقا لما ذكره المتحدث باسم مكتب التجارة والتنمية الاقتصادية بالمدينة في البيان.

وقال المتحدث إن وضع وسم "صنع في هونج كونج" على منتجات المدينة: "لا يعد فقط توافقا مع وضع هونج كونج كمنطقة جمركية منفصلة والتزامها بقواعد منظمة التجارة العالمية، بل يزود أيضا المستهلكين بمعلومات واضحة ودقيقة عن أصل المنتج".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

تحميل نماذج استرشادية لامتحان للصف الخامس الابتدائي 2021

وصول شحنة جديدة من لقاح «سينوفارم» الصينى إلى مطار القاهرة

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي للتأكد من توافر علاجات كورونا

image description

حريق عقار بسبب البرق فى دمياط

image description

ميدان الشهابية مغطى بالثلوج فى دمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

الأكثر قراءة

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 5 أعوام

كوريا الجنوبية تطلب من شركات الطيران فحص محركات طائرات بوينج 777

أسباب ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في أمريكا

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2021

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

بعد حصد جائزة ابن بطوطة..منصورة عز الدين ضيف اتحاد كتاب الإمارات

اتحاد الكتاب يعلن عن جائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع.. تفاصيل

«طوبة ورقة مقص».. معرض فني لـ نورا بركة 2 مارس

المركز الثقافى النيجرى يثمن دور مؤسسة المرأة الإفريقية بمشروع «EGYAFRICA»