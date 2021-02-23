بسبب «صنع في الصين».. التجارة العالمية تبحث شكوى هونج كونج ضد أمريكا

وافقت هيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية في اجتماع عقد يوم 22 فبراير على تشكيل لجنة للنظر في النزاع الذي أثارته هونج كونج بشأن مطالبة الولايات المتحدة لها بوضع وسم "صنع في الصين" على منتجات هونج كونج، وفقا لبيان على موقع حكومة هونج كونج.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه تم تشكيل اللجنة بناء على طلب من حكومة المدينة.وأبدى 13 عضوا في منظمة التجارة العالمية اهتماما حتى الآن بالانضمام إلى اجتماعات اللجنة كأطراف ثالثة، وفقا لما ذكره المتحدث باسم مكتب التجارة والتنمية الاقتصادية بالمدينة في البيان.وقال المتحدث إن وضع وسم "صنع في هونج كونج" على منتجات المدينة: "لا يعد فقط توافقا مع وضع هونج كونج كمنطقة جمركية منفصلة والتزامها بقواعد منظمة التجارة العالمية، بل يزود أيضا المستهلكين بمعلومات واضحة ودقيقة عن أصل المنتج".