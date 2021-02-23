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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حمادة هلال بلوك مختلف في «المداح»

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:22 ص
حمادة هلال
حمادة هلال
محمد قدري
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يظهر النجم حمادة هلال خلال الموسم الرمضاني القادم في مسلسله الجديد "المداح" الذي بدأ تصويره بداية الأسبوع الجاري، بشكل ولوك مختلف تماما عن الذي ظهر به خلال افلترة الماضية.

وتطلب المسلسل الجديد أن يظهر"هلال" ولحيته طويلة قليلا من أجل المسلسل الجيدد كما تظهر زوجته التي تقدم دورها الفنانة السورية نسرين طافش بالحجاب خلال أحداث المسلسل الجديد.

المسلسل الجديد من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج: سكيرمو (إسلام المرسي، نجلاء رشدي، أحمد السمان) إخراج: أحمد سمير فرج.

ويشارك حمادة البطولة كلا من أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.
حمادة هلال بلوك مختلف في «المداح»
حمادة هلال بلوك مختلف في «المداح»
حمادة هلال بلوك مختلف في «المداح»
حمادة هلال بلوك مختلف في «المداح»

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