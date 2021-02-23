حمادة هلال بلوك مختلف في «المداح»

يظهر النجم حمادة هلال خلال الموسم الرمضاني القادم في مسلسله الجديد "المداح" الذي بدأ تصويره بداية الأسبوع الجاري، بشكل ولوك مختلف تماما عن الذي ظهر به خلال افلترة الماضية.وتطلب المسلسل الجديد أن يظهر"هلال" ولحيته طويلة قليلا من أجل المسلسل الجيدد كما تظهر زوجته التي تقدم دورها الفنانة السورية نسرين طافش بالحجاب خلال أحداث المسلسل الجديد.المسلسل الجديد من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج: سكيرمو (إسلام المرسي، نجلاء رشدي، أحمد السمان) إخراج: أحمد سمير فرج.ويشارك حمادة البطولة كلا من أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.