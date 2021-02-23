رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل قرار نقل تبعية الأصول العلاجية لمنشآت إلى «الرعاية الصحية»

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:32 ص
الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 362 لسنة 2021، والخاص بنقل تبعية بعض المنشآت الصحية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحة برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة، إلى أنه بموجب هذا القرار تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية الأصول العلاجية (المستشفيات، ومراكز ووحدات طب الأسرة) في نطاق محافظة الإسماعيلية وعددها 24 منشآة، تشمل 2 مستشفى و6 مراكز و16 وحدة صحية وذلك نقلًا من الجهات المختلفة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتحل الهيئة محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.

وأوضحت في بيان اليوم الثلاثاء أن القرار ينص على أن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية الأصول العلاجية (المستشفيات، ومراكز ووحدات طب الأسرة) في نطاق محافظة الأقصر وعددها 19 منشآة، تشمل 2 مستشفى و5 مراكز و12 وحدة صحية، وذلك نقلًا من الجهات المختلفة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتحل الهيئة محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.

وتابعت: «نص قرار مجلس الوزراء بأن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول المحددة في نطاق محافظتي الإسماعيلية والأقصر وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المعنية بضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد خلال 3 سنوات من تاريخ دخول المحافظتي نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك وفقًا لقانون التأمين رقم 2 لسنة 2018».

واستكملت أن نص القرار شمل أيضًا أن «تتخذ وزيرة الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي الأصول العلاجية المحددة بالقرار رقم 362 لسنة 2021 إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار».

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض الأصول العلاجية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى أن هذا القرار يعكس ثقة الحكومة المصرية في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والتي حققتها فعليًا على أرض بورسعيد من خلال تقديم أكثر من 3,5 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين ببورسعيد وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية كأولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

وبيَّن أن صدور قرار مجلس الوزراء يؤكد تعزيزه لفرص إنجاز المشروعات القومية، وفي مقدمتهم مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرًا إلى تكاتف كل الجهات والوزارات المعنية وأجهزة الدولة لإنجاز المشروع وضغط الجدول الزمني لتنفيذه في 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وتحقيق حلم المصريين في توفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة بجودة وكرامة ودون تمييز من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).

موضوعات متعلقة

قاتل أمه المسنة بنجع حمادي:«ما رضيتش تعمل شاي وما بتشدش السيفون»

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

تفاصيل قرار نقل تبعية الأصول العلاجية لمنشآت إلى «الرعاية الصحية»

الصور

image description

محافظ أسيوط: تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي للتأكد من توافر علاجات كورونا

image description

حريق عقار بسبب البرق فى دمياط

image description

ميدان الشهابية مغطى بالثلوج فى دمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

الأكثر قراءة

أمطار غزيرة تصل حد السيول اليوم.. و«الري» تطالب بالحذر

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 5 أعوام

كوريا الجنوبية تطلب من شركات الطيران فحص محركات طائرات بوينج 777

أسباب ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في أمريكا

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2021

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

بعد حصد جائزة ابن بطوطة..منصورة عز الدين ضيف اتحاد كتاب الإمارات

اتحاد الكتاب يعلن عن جائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع.. تفاصيل

«طوبة ورقة مقص».. معرض فني لـ نورا بركة 2 مارس

المركز الثقافى النيجرى يثمن دور مؤسسة المرأة الإفريقية بمشروع «EGYAFRICA»