خلال معرض «آيدكس 2021».. صربيا: تطور علاقتنا مع الإمارات

أكد نائب رئيس الوزراء وزير دفاع صربيا نيبويشا ستيفانوفيتش أن العلاقات بين الإمارات وصربيا متميزة، وتشهد تطورا مستمرا في المجالات كافة بفضل دعم قيادتي البلدين الصديقين.وأوضح - في تصريح له اليوم الثلاثاء على هامش مشاركته في معرض "آيدكس 2021"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- أن انعقاد المعرض شكل تحديا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حيث نجحت الإمارات في التغلب عليه، وتمكنت من استضافة وفود مختلف دول العالم مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة؛ لضمان صحتهم وسلامتهم.وثمن تنظيم الإمارات لأكبر تجمع للمتخصصين في الصناعات الدفاعية على مستوى العالم، مشيرا إلى أنها منحت الدول فرصة من أجل المشاركة في هذا المعرض العالمي البارز الذي يشكل منصة هامة وبارزة للتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في قطاع الصناعات الدفاعية.