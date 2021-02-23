اعتقال 13 عسكريًا تركيًا بتهمة استخدام تطبيق «بايلوك»

أعلنت السلطات التركية اعتقال 13 عسكريا في حملات أمنية شنتها بـ 11 مدينة مركزها مدينة أضنة، وذلك على خلفية قرارات صادرة بحق 13 ضابط صف بزعم استخدامهم تطبيق "بايلوك".وتطبيق “بايلوك” تتهم الحكومة من يستخدمه بالانتماء لحركة الخدمة، وتزعم أن مخططي انقلاب 2016 استخدموه، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية محلية.وعقب اعتقالهم تم اقتياد المشتبه بهم، الذين تم اعتقالهم بولاية أضنة، إلى مديرية الأمن بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية.وفي شهر يونيو الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 فصل من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.