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محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء حملة التطعيم ضد كورونا بأفغانستان

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:30 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أصبحت صحفية بارزة في أفغانستان أول من يحصل على لقاح فيروس كورونا في البلاد، وذلك بعدما تم تدشين حملة التطعيم ضد الفيروس اليوم الثلاثاء.

فقد حصلت الصحفية أنيسة شاهد على أول جرعة من اللقاح، تلاها طبيب واثنان من أفراد القوات الأمنية الأفغانية.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مراسم لتدشين الحملة: إن العاملين في مجال الإعلام دائمًا ما يتم استهدافهم من جانب من يريدون إسكات أصواتهم.

وأضاف: "لن يتم إسكات أصواتنا للحرية والمساواة والسيادة الوطنية للبلاد".

وأضاف أن أفراد القوات الأمنية يكافحون التهديدات الارهابية، والعاملون في مجال الصحة يكافحون التهديد الذين تفرضه جائحة كورونا.

وأوضح: "لقد أصدرت أوامري ببناء نصب تذكاري يضم أسماء كل الأطباء والممرضين والممرضات الذين فقدوا أرواحهم وذلك لتكريم تضحياتهم".

وكانت أفغانستان قد تلقت مطلع الشهر الجاري 500 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا من الهند.

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