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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كوريا الجنوبية تطلب من شركات الطيران فحص محركات طائرات بوينج 777

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:17 ص
محركات طائرات
محركات طائرات
وكالات
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طلبت وزارة النقل الكورية الجنوبية من شركات طيران "كوريان اير" و"آسيانا اير" و"جين إير"، إجراء فحص على طائراتها من طراز "بوينج 777"، المزودة بمحركات توربينية من سلسلة "بي دبليو
4000".

ويأتي طلب السلطات الكورية الجنوبية، بحسب تعليمات خاصة صادرة عن شركة "برات آند ويتني" الأمريكية، المتخصصة في صناعة محركات الطائرات، ولاسيما محركات "بي دبليو 4000".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تحظر السلطات عمليات الطيران الخاصة بتلك الطائرات، في حال عدم اجتيازها للفحص.

يذكر أن شركة طيران "كوريان اير" لديها 16 طائرة من طراز "بوينج 777" المزودة بمحرك "بي دبليو 4000"، بينما يوجد لدى شركة "آسيانا اير" 9 طائرات، ولدى شركة "جين اير" 4 طائرات.

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