كوريا الجنوبية تطلب من شركات الطيران فحص محركات طائرات بوينج 777

طلبت وزارة النقل الكورية الجنوبية من شركات طيران "كوريان اير" و"آسيانا اير" و"جين إير"، إجراء فحص على طائراتها من طراز "بوينج 777"، المزودة بمحركات توربينية من سلسلة "بي دبليو4000".ويأتي طلب السلطات الكورية الجنوبية، بحسب تعليمات خاصة صادرة عن شركة "برات آند ويتني" الأمريكية، المتخصصة في صناعة محركات الطائرات، ولاسيما محركات "بي دبليو 4000".وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تحظر السلطات عمليات الطيران الخاصة بتلك الطائرات، في حال عدم اجتيازها للفحص.يذكر أن شركة طيران "كوريان اير" لديها 16 طائرة من طراز "بوينج 777" المزودة بمحرك "بي دبليو 4000"، بينما يوجد لدى شركة "آسيانا اير" 9 طائرات، ولدى شركة "جين اير" 4 طائرات.