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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

المركز الثقافى النيجرى يثمن دور مؤسسة المرأة الإفريقية بمشروع «EGYAFRICA»

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:13 ص
المركز الثقافى
المركز الثقافى
آلاء حسن
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أعرب الدكتور ياسر الكرماني، مدير المركز الثقافي النيجري الدبلوماسي للثقافة والعلوم بالقاهرة، ومؤسس مشروع EGYAFRICA، عن تقديره التام للجهد الذي تبذله مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية بقيادة السفيرة نجوى إبراهيم، في خدمة المرأة المصرية والإفريقية والتعاون المثمر في مشروع EGYAFRICA في سبيل تحقيق رؤية القارة الإفريقية 2063 ورؤية مصر 2030.

وأكد الكرماني أهمية تعاون المؤسسات الأهلية في مصر والقارة الذهبية، والقيام بدور بارز في تأهيل الشباب لسوق العمل المصري والإفريقي، وتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية والخدمات الكرام، لعملهم وجهدهم الجاد والمخلص على طريق تحقيق التنمية المستدامة.

من جهتها؛ أشارت الدكتورة نجوى إبراهيم، إلى أن المؤسسة تعطى أهمية كبيرة فى التعاون مع مشروع EGYAFRICA، لتحقيق أهدافه التى يأتى فى قدمتها تأهيل الشباب وفق رؤية القارة الإفريقية 2063 ورؤية مصر 2030، وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الإفريقي، وتدريب أبناء الجاليات الإفريقية المقيمين فى أرض مصر على المجالات المهنية والتقنية المستمرة، كما وجهت الشكر للدكتور ياسر الكرماني، على تقديره لجهود المؤسسة فى مشروع EGYAFRICA.
المركز الثقافى النيجرى يثمن دور مؤسسة المرأة الإفريقية بمشروع «EGYAFRICA»
المركز الثقافى النيجرى يثمن دور مؤسسة المرأة الإفريقية بمشروع «EGYAFRICA»
المركز الثقافى النيجرى يثمن دور مؤسسة المرأة الإفريقية بمشروع «EGYAFRICA»
المركز الثقافى النيجرى يثمن دور مؤسسة المرأة الإفريقية بمشروع «EGYAFRICA»
المركز الثقافى النيجرى يثمن دور مؤسسة المرأة الإفريقية بمشروع «EGYAFRICA»
المركز الثقافى النيجرى يثمن دور مؤسسة المرأة الإفريقية بمشروع «EGYAFRICA»
المركز الثقافى النيجرى يثمن دور مؤسسة المرأة الإفريقية بمشروع «EGYAFRICA»
المركز الثقافى النيجرى يثمن دور مؤسسة المرأة الإفريقية بمشروع «EGYAFRICA»

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